Финляндия не намерена открывать границу с РФ, пока ситуация не стабилизуется

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Финляндия пока не планирует открывать границу с РФ, это произойдет, когда ситуация стабилизируется. Об этом сообщил финский общественный вещатель yle со ссылкой на министра внутренних дел республики Мари Рантанен.

По ее словам, вопрос открытия границы с РФ пока не актуален. Власти вновь его изучат, когда пограничные службы Финляндии сочтут ситуацию стабильной, сказала Рантанен.