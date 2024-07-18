Финляндия не намерена открывать границу с РФ, пока ситуация не стабилизуется
14:32 18.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Финляндия пока не планирует открывать границу с РФ, это произойдет, когда ситуация стабилизируется. Об этом сообщил финский общественный вещатель yle со ссылкой на министра внутренних дел республики Мари Рантанен.
По ее словам, вопрос открытия границы с РФ пока не актуален. Власти вновь его изучат, когда пограничные службы Финляндии сочтут ситуацию стабильной, сказала Рантанен.
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