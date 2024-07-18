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Стремление западных стран добиться тотального поражения РФ вредит Европе — Вучич

15:00 18.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действия Запада, направленные на полное поражение России в украинском конфликте, наносят серьезный ущерб европейским странам. Такое мнение выразил президент Сербии Александар Вучич по прибытии во дворец Бленхейм недалеко от Оксфорда, где проходит саммит Европейского политического сообщества.

«Для нас важен мир, но многие люди так не думают, они не понимают этого, не видят или считают, что необходимо вести войну до полного поражения одной из сторон. Именно это наносит огромный ущерб всем в Европе. Так что я не уверен, что это (достижение мира — прим. ТАСС) может получить одобрение всех остальных, но таковой будет позиция Сербии. Мы желаем мира, прогресса, экономического развития и в соответствии с этим будем выстраивать свою позицию», — отметил Вучич.

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