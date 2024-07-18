Азербайджан отклонил предложение Армении о встрече лидеров в Британии — МИД Армении

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Баку отклонил предложение Еревана о встрече премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в рамках саммита Европейского политического сообщества в Великобритании. Об этом сообщила пресс-служба МИД Армении.

«Армянская сторона предложила провести двустороннюю встречу премьер-министра Армении и президента Азербайджана в рамках саммита Европейского политического сообщества в Великобритании, однако азербайджанская сторона отклонила это предложение. Предложение армянской стороны остается в силе», — говорится в сообщении.