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Азербайджан отклонил предложение Армении о встрече лидеров в Британии — МИД Армении

16:12 18.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Баку отклонил предложение Еревана о встрече премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в рамках саммита Европейского политического сообщества в Великобритании. Об этом сообщила пресс-служба МИД Армении.

«Армянская сторона предложила провести двустороннюю встречу премьер-министра Армении и президента Азербайджана в рамках саммита Европейского политического сообщества в Великобритании, однако азербайджанская сторона отклонила это предложение. Предложение армянской стороны остается в силе», — говорится в сообщении.

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