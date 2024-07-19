В Липецке неизвестный обстрелял рабочих, ремонтировавших теплотрассу

10:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Мужчина в Липецке обстрелял из ружья ремонтировавших теплотрассу рабочих. Один из них скончался. Злоумышленника арестовали. Об этом сообщает управление СК по Липецкой области. Инцидент произошёл 16 июля на Индустриальной улице.

Местный житель из окна своей квартиры на восьмом этаже выстрелил из пневматического ружья и попал 40-летнему слесарю в живот. Он скончался до приезда скорой. После этого стрелявший спрятал орудие убийства в загородном доме, позже его нашли в ходе обыска. Возбуждено уголовное дело. "Говорит Москва"