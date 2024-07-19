Чистая прибыль банков РФ в июне снизилась на 12% к маю — до 225 млрд руб. — ЦБ

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские банки в июне 225 млрд руб. чистой прибыли, что на 12% ниже, чем в мае, следует из материалов ЦБ РФ.

«Чистая прибыль сектора (с корректировкой на перераспределение доходов внутри банковской группы в размере около 120 млрд руб.) составила 225 млрд руб., что на 30 млрд руб., или 12%, ниже результата мая (255 млрд руб. за вычетом дивидендов от дочерних банков). Доходность на капитал при этом снизилась до 17,8% с 20,4%», — говорится в материалах ЦБ.