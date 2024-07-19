В СК предлагают сразу ставить на воинский учет при получении гражданства РФ
12:32 19.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Постановку на воинский учет необходимо синхронизировать с получением паспорта при получении гражданства России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.
«Для приобретающих гражданство РФ важно синхронизировать процедуру получения российского паспорта с одновременной постановкой на воинский учет», — говорится в сообщении.
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