В СК предлагают сразу ставить на воинский учет при получении гражданства РФ

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Постановку на воинский учет необходимо синхронизировать с получением паспорта при получении гражданства России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Для приобретающих гражданство РФ важно синхронизировать процедуру получения российского паспорта с одновременной постановкой на воинский учет», — говорится в сообщении.