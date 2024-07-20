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НОВОСТИ

Маск считает, что нужно установить возрастную планку для кандидатов в президенты США

09:20 20.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск предложил установить предельный возраст для кандидатов в президенты США. «Должен быть определен максимальный возраст [для президента]», — написал он на своей странице в соцсети X.

81-летний Байден является самым пожилым президентом в истории США.

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