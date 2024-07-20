Запас ядерного оружия у США постепенно снижается - данные NNSA
13:44 20.07.2024 Источник: Газета.Ru
Соединенные Штаты, по состоянию на сентябрь 2023 года, располагали 3748 ядерными боеголовками. Об этом сообщило Национальное агентство по ядерной безопасности (NNSA).
Эти данные свидетельствуют о том, что запас ядерного оружия постепенно снижается. В конце 1989 года запас ядерных боеголовок составлял 22217, что на 83% больше, чем в 2023 году.
Последний раз США официально публиковали такую информацию в октябре 2021 года, после этого данные о количественном составе ядерного арсенала не раскрывались.
НОВОСТИ
- 12:10 20.07.2024
- Таможня КНР сообщила об увеличении товарооборота между РФ и Китаем в первом полугодии 2024 г.
- 09:31 20.07.2024
- На выходных в Москве будет «классическая погода», характерная для третьей декады июля - Вильфанд
- 09:20 20.07.2024
- Маск считает, что нужно установить возрастную планку для кандидатов в президенты США
- 09:00 20.07.2024
- После телефонного разговора с Зленским Трамп заявил, что «обе стороны конфликта смогут сблизиться и согласовать сделку»
- 22:20 19.07.2024
- Действия Израиля в Газе не должны остаться без наказания - МИД Турции
- 21:50 19.07.2024
- Несмотря на санкции РФ сумела обеспечить работу своего ОПК - Блинкен
- 20:20 19.07.2024
- После заключения суда ООН Палестина призвала все страны пересмотреть отношения с Израилем
- 19:55 19.07.2024
- Концепция мироустройства и безопасности продвигаемая НАТО потерпела полный крах - Вершинин
- 19:20 19.07.2024
- В будущем США могут отказаться от помощи Украине - Блинкен
- 18:55 19.07.2024
- Канада ведет переговоры с окружением Трампа о пошлинах в случае его избрания - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать