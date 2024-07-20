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Алиев: Что касается мирного соглашения, то 80-90 процентов текста уже согласовано

19:13 20.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Текст мирного соглашения между Баку и Ереваном согласован на 80-90%, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Что касается мирного соглашения, то, по информации, предоставленной мне министром иностранных дел, 80-90 процентов текста уже согласовано», — сказал Алиев на проходящем в городе Шуша международном медиафоруме. Армения, как отметил президент Азербайджана, была вынуждена изъять из проекта договора положение и термины, связанные с Карабахом. «Это открыло путь для дальнейшего развития процесса», — добавил он.

В то же время, по его словам, для Азербайджана остаются открытыми два вопроса, связанные с роспуском Минской группы ОБСЕ, а также текстом Конституции Армении.

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