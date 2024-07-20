Глава Минобороны Израиля: Пожар, который сейчас полыхает в Ходейде, виден по всему Ближнему Востоку
20:30 20.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что хуситы атаковали Израиль более 200 раз, и еврейское государство ответило лишь тогда, когда пострадали его граждане.
«Хуситы атаковали нас [Израиль] более 200 раз. В первый же раз, когда они причинили вред гражданам Израиля, мы ударили по ним. И мы сделаем это еще в любом месте, где это может потребоваться», — заявил Галант после того, как покинул командный центр ВВС в Тель-Авиве, откуда велось управление ответными ударами по военным объектам хуситов в районе порта йеменской Ходейды.
«Пожар, который сейчас полыхает в Ходейде, виден по всему Ближнему Востоку, и его значение понятно», — сказал он. Высказывания Галанта распространила пресс-служба израильского МО.
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