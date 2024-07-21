Армия Финляндии решила провести учения недалеко от границы с РФ
16:34 21.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сухопутные войска Финляндии в сотрудничестве пограничной службой проводят учения с участием авиации в приграничных районах с Россией, в связи с чем будет до начала августа закрыта национальная трасса, ведущая к КПП «Ваалимаа» (Торфяновка, Выборгский район, Ленобласть). Об этом сообщается в пресс-релизе штаба Сухопутных войск.
Учения «Юг 2/24» стартовали 21 июля, в них примут участие около 1 700 человек и примерно 300 единиц техники, уточняется в сообщении. Будет отрабатываться способность подразделений работать совместно с пограничной службой и другими структурами. Также будет задействована авиация.
НОВОСТИ
- 17:15 21.07.2024
- Зеленский в интервью СМИ согласился вести переговоры с РФ «с теми, кто в России все решает»
- 14:49 21.07.2024
- Депутат Рады рассказал, сколько денег уклонисты несут «мимо кассы», чтобы не попасть в армию
- 13:20 21.07.2024
- Турция может создать военные базы на севере Кипра в случае необходимости - Эрдоган
- 10:20 21.07.2024
- Разрабатывается документ, по которому США сможет защищать Японию ядерным оружием - СМИ
- 09:20 21.07.2024
- В CNN предположили, почему Зеленский сменил тон по переговорам с РФ
- 09:00 21.07.2024
- На постоянное членство в БРИКС Бразилия предложила Колумбию
- 20:30 20.07.2024
- Глава Минобороны Израиля: Пожар, который сейчас полыхает в Ходейде, виден по всему Ближнему Востоку
- 19:13 20.07.2024
- Алиев: Что касается мирного соглашения, то 80-90 процентов текста уже согласовано
- 18:20 20.07.2024
- Пожар в Омске, где во время ремонта газопровода загорелись 7 домов, ликвидирован
- 18:02 20.07.2024
- Глава Минтранса рассказал о сроках начала строительства ВСМ Москва-Петербург
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать