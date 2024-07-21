Армия Финляндии решила провести учения недалеко от границы с РФ

16:34 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сухопутные войска Финляндии в сотрудничестве пограничной службой проводят учения с участием авиации в приграничных районах с Россией, в связи с чем будет до начала августа закрыта национальная трасса, ведущая к КПП «Ваалимаа» (Торфяновка, Выборгский район, Ленобласть). Об этом сообщается в пресс-релизе штаба Сухопутных войск.

Учения «Юг 2/24» стартовали 21 июля, в них примут участие около 1 700 человек и примерно 300 единиц техники, уточняется в сообщении. Будет отрабатываться способность подразделений работать совместно с пограничной службой и другими структурами. Также будет задействована авиация.