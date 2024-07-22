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Пожар возник на НПЗ в Туапсе в результате падения обломков БПЛА

09:20 22.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инфраструктура НПЗ в Туапсе повреждена в результате падения обломков БПЛА. Специалисты ликвидируют возгорание на площади 50 кв. метров, сообщили в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.

«По информации МЧС Краснодарского края, в результате падения обломков БПЛА была повреждена инфраструктура НПЗ в Туапсе. Специалисты ликвидируют возгорание на площади 50 кв. метров», — говорится в сообщении.

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