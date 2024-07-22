Средства ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Астраханской областью — МО РФ
12:00 22.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средства противовоздушной обороны (ПВО) утром уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Астраханской областью, сообщили в Минобороны РФ.
«22 июля около 07:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Астраханской области», — говорится в сообщении.
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