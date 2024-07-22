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НОВОСТИ

Кабмин РФ одобрил увеличение периода выплаты накопительной пенсии в 2025 г. до 22,5 лет

15:12 22.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект Минтруда России об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2025 год до 22,5 лет. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к комиссии.

«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила соответствующий законопроект», — пояснил источник.

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