В морском порту Ялты появится игорная зона
18:00 22.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность размещения игорной зоны на территории пассажирского терминала морского порта Ялта Республики Крым. Документ опубликован на портале правовой информации.
Ранее созданная в 2019 году в Крыму игорная зона располагалась под Ялтой в районе поселка Кацивели, однако, как отмечается в сопроводительных материалах, турпоток в этой местности был маленьким, в связи с чем представлялось целесообразным изменить границы игорной зоны. При этом российское законодательство не допускало изменения границ таких зон ранее чем через 10 лет с момента их создания.
Новые нормы наделяют правительство РФ правом на принятие решения о переносе игорной зоны в ялтинский порт.
Закон вступит в силу с 1 января 2025 года.
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