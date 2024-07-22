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НОВОСТИ

Польша поддержала предложение Чехии по биометрическим паспортам для граждан РФ

18:40 22.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша поддержала инициативу Чехии по запрету на пребывание в ЕС для граждан РФ, владеющих небиометрическими загранпаспортами. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел республики Радослав Сикорский после встречи глав внешнеполитических ведомств Евросоюза в Брюсселе.

«Я поддержал чешскую инициативу, согласно которой новые российские паспорта [по которым разрешается въезд в ЕС] должны были бы быть биометрическими», — отметил глава польской дипломатии.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский 4 июля заявил, что россияне без биометрического паспорта больше не смогут пребывать в Чешской Республике.

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