Польша поддержала предложение Чехии по биометрическим паспортам для граждан РФ

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша поддержала инициативу Чехии по запрету на пребывание в ЕС для граждан РФ, владеющих небиометрическими загранпаспортами. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел республики Радослав Сикорский после встречи глав внешнеполитических ведомств Евросоюза в Брюсселе.

«Я поддержал чешскую инициативу, согласно которой новые российские паспорта [по которым разрешается въезд в ЕС] должны были бы быть биометрическими», — отметил глава польской дипломатии.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский 4 июля заявил, что россияне без биометрического паспорта больше не смогут пребывать в Чешской Республике.