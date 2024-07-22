В Польше лишили доступа к гостайне бывшего командующего Еврокорпусом — контрразведка
20:00 22.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генерала Ярослава Громадзиньского, отозванного польскими властями в марте с должности командующего Еврокорпусом (силами быстрого реагирования Евросоюза), лишили доступа к секретным сведениям. Об этом сообщила польская Служба военной контрразведки по итогам проверки, проведенной в отношении высокопоставленного офицера.
«22 июля 2024 года было принято решение об аннулировании допусков, дающих доступ к секретной информации. Контрольная проверка однозначно выявила, что генерал брони (второе по старшинству генеральское звание в польской армии — прим. ТАСС) Ярослав Громадзиньский не может дать гарантии сохранения секретности», — говорится в сообщении на сайте спецслужбы.
НОВОСТИ
- 20:40 22.07.2024
- Венгрия продолжает блокировать средства из Европейского фонда мира — Сикорский
- 19:20 22.07.2024
- Порог идентификации при оплате ЖКУ повысили до 60 тыс. руб.
- 18:40 22.07.2024
- Польша поддержала предложение Чехии по биометрическим паспортам для граждан РФ
- 18:00 22.07.2024
- В морском порту Ялты появится игорная зона
- 17:32 22.07.2024
- МЧС предупредило о возможности возникновения смерчей в Краснодарском крае
- 17:12 22.07.2024
- Европа должна признать поражение Украины и заключить мир с РФ - Ким Дотком
- 17:00 22.07.2024
- Спецслужбы Сербии раскрыли шпионскую группу из трех инженеров на оборонном заводе «Крушик»
- 16:32 22.07.2024
- Венгрия и Словакия запросили консультации с Киевом из-за приостановки транзита нефти из РФ
- 16:29 22.07.2024
- В цирковом фестивале «Идол-2024» в Москве приняли участие артисты из 17 стран
- 16:12 22.07.2024
- Полицейские в Ростове при перестрелке ликвидировали подозреваемого в серии преступлений
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать