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НОВОСТИ

В Польше лишили доступа к гостайне бывшего командующего Еврокорпусом — контрразведка

20:00 22.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генерала Ярослава Громадзиньского, отозванного польскими властями в марте с должности командующего Еврокорпусом (силами быстрого реагирования Евросоюза), лишили доступа к секретным сведениям. Об этом сообщила польская Служба военной контрразведки по итогам проверки, проведенной в отношении высокопоставленного офицера.

«22 июля 2024 года было принято решение об аннулировании допусков, дающих доступ к секретной информации. Контрольная проверка однозначно выявила, что генерал брони (второе по старшинству генеральское звание в польской армии — прим. ТАСС) Ярослав Громадзиньский не может дать гарантии сохранения секретности», — говорится в сообщении на сайте спецслужбы.

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