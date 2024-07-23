Путин присвоил певцу Shaman (Ярославу Дронову) звание заслуженного артиста РФ

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22:42 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания заслуженного артиста РФ певцу Ярославу Дронову, известному под псевдонимом Shaman. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Присвоить почетные звания: заслуженный артист Российской Федерации <…> Дронову Ярославу Юрьевичу — артисту-вокалисту, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза)», — говорится в сообщении.