Средства ПВО за ночь сбили 25 украинских беспилотников
09:00 23.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили по 2 украинских беспилотника над Брянской и Белгородской областями и 21 БПЛА над Крымом и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 2 БПЛА над Брянской и 2 над Белгородской областями, а также 21 БПЛА над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря», — отметили в ведомстве.
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