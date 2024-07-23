Средства ПВО за ночь сбили 25 украинских беспилотников

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили по 2 украинских беспилотника над Брянской и Белгородской областями и 21 БПЛА над Крымом и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 2 БПЛА над Брянской и 2 над Белгородской областями, а также 21 БПЛА над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря», — отметили в ведомстве.