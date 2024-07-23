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НОВОСТИ

Залужный предложил Западу пожертвовать свободами ради выживания

10:32 23.07.2024 Источник: Газета.Ru

Экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный впервые выступил публично после назначения послом в Великобритании. Он произнес речь в британском оборонном институте RUSI, текст которой опубликован в его личном Telegram-канале.

«В ходе обсуждения поднимались важные вопросы безопасности, включая вызовы, связанные с российской агрессией, и необходимость быть готовыми к их дальнейшему противостоянию», — отметил Залужный.

Он подчеркнул, что в условиях угрозы новых конфликтов населению западных стран следует «пожертвовать некоторыми свободами ради выживания».

«К сожалению, современные войны носят тотальный характер. Они требуют усилий не только со стороны армии, но и всего общества. Политические лидеры должны мобилизовать общество», — добавил экс-главком ВСУ.

Залужный также предложил Западу рассмотреть возможность использования Украины в качестве площадки для тестирования новых вооружений и технологий, поскольку сама страна не может производить их в необходимых объемах. Он отметил, что у других стран, несмотря на финансирование, нет практического поля для испытаний, напоминая, что время работает против них.

Кроме того, украинский посол обозначил «само существование России» как серьезную угрозу.  "Газета.Ру"

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