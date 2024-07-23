Китай в первом полугодии нарастил закупки газа из РФ на 22,5%

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай в первом полугодии 2024 года нарастил закупки газа из РФ на 22,5%, заявил вице-премьер Государственного совета КНР Дин Сюэсян.

«За первое полугодие импорт из России нефти и газа вырос на 4,8% и 22,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказал он на заседании российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству.

В свою очередь, руководитель энергоуправления Китая Чжан Цзяньхуа отметил, что объем поставок нефти из России в первом полугодии составил 55 млн т. По его словам, в 2023 году Китай импортировал из России 107 млн т нефти, прирост составил 24%. В том числе на трубопроводные поставки пришлось 40 млн т, на морские — 67 млн т (рост на 5%), добавил он.