Китай в первом полугодии нарастил закупки газа из РФ на 22,5%
14:00 23.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай в первом полугодии 2024 года нарастил закупки газа из РФ на 22,5%, заявил вице-премьер Государственного совета КНР Дин Сюэсян.
«За первое полугодие импорт из России нефти и газа вырос на 4,8% и 22,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сказал он на заседании российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству.
В свою очередь, руководитель энергоуправления Китая Чжан Цзяньхуа отметил, что объем поставок нефти из России в первом полугодии составил 55 млн т. По его словам, в 2023 году Китай импортировал из России 107 млн т нефти, прирост составил 24%. В том числе на трубопроводные поставки пришлось 40 млн т, на морские — 67 млн т (рост на 5%), добавил он.
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