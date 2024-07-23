Устойчивость экономики РФ достигнута за счет стабильного экспорта нефти и перестройки маршрутов на рынки АТР – Игорь Сечин
16:01 23.07.2024
Устойчивость экономики РФ в условиях западных санкций была обеспечена в результате перестройки логистических маршрутов на рынки стран Азиатско-тихоокеанского региона и поддержания стабильного нефтяного экспорта, сообщил ответственный секретарь Комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности, главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин. По его словам, российская экономическая система смогла с успехом преодолеть внешние вызовы и продемонстровала высокую степень адаптивности, несмотря на беспрецедентное санкционное давление.
«Рост ВВП в 1-м квартале 2024 года составил 5,4% к предыдущему году, а индекс промышленного производства увеличился на 5,6%, - заявил Сечин на открытии VI Российско-китайского энергетического бизнес-форума. - Безусловно, перестройка логистических маршрутов на рынки АТР и стабильный нефтяной экспорт сыграли немаловажную роль в обеспечении устойчивости российской экономики».
Запад, как считает Игорь Сечин, внимательно следит за успехами РФ и КНР, стремясь при этом затормозить развитие двух стран. Примером подобных действий глава «Роснефти» назвал резкое повышение со стороны США и Евросоюза заградительных пошлин на китайские товары, оборудование и компоненты в сфере чистой энергетики. По мнению МИД КНР, согласно логике США, предоставляемые ими субсидии считаются «важнейшими промышленными инвестициями», а субсидии других стран рассматриваются как «вызывающая тревогу недобросовестная конкуренция».
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