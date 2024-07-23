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Варшава выдвинула Киеву свое условие по принятию Украины в ЕС

22:00 23.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украину нельзя принимать в Евросоюз, пока власти в Киеве не урегулируют вопросы, связанные с эксгумацией тел и воздаянием памяти жертвам Волынской резни. Об этом заявил в эфире телеканала Polsat глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

«Нужно сказать ясно: не будет вступления Украины в ЕС, если не будет решен вопрос Волынской резни», — отметил политик. Он пояснил, что Варшава не должна оказывать давление на Киев, ставя вопрос эксгумации тел жертв Волынской резни условием для оказания военной помощи. Тем не менее украинские власти должны понимать, что дальнейшие европейские перспективы Киева будут зависеть от удовлетворения требований Польши по этому вопросу.

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