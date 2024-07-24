В Мелитополе прозвучало три взрыва, были слышны звуки беспилотников
09:05 24.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Три взрыва прогремели в Мелитополе, являющемся административным центром Запорожской области, передает корреспондент ТАСС.
Перед взрывами были слышны звуки работающих моторов беспилотных летательных аппаратов.
НОВОСТИ
- 09:32 24.07.2024
- Экоактивисты нарушили воздушное движение в аэропорту Кёльн/Бонн в ФРГ
- 09:20 24.07.2024
- Харрис опережает Трампа по уровню поддержки среди избирателей - опрос
- 09:00 24.07.2024
- За ночь средства ПВО сбили три украинских БПЛА над Белгородской областью
- 22:30 23.07.2024
- Россияне смогут обратиться в ОНК через единый портал
- 22:28 23.07.2024
- Штаб общественной поддержки ЕР на выборах в Мосгордуму открылся в Москве
- 22:00 23.07.2024
- Варшава выдвинула Киеву свое условие по принятию Украины в ЕС
- 21:45 23.07.2024
- У Франции не будет нового премьера, пока не закончится Олимпиада - Макрон
- 21:10 23.07.2024
- Венгрия намерена блокировать передачу Украине средств из фонда ЕС, пока не решится вопрос транзита нефти из РФ
- 19:30 23.07.2024
- Всплеск COVID-19 зарегистрирован во Франции накануне Олимпиады - ВОЗ
- 18:25 23.07.2024
- Президент США скоро назначит нового шефа Секретной службы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать