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В Мелитополе прозвучало три взрыва, были слышны звуки беспилотников

09:05 24.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три взрыва прогремели в Мелитополе, являющемся административным центром Запорожской области, передает корреспондент ТАСС.

Перед взрывами были слышны звуки работающих моторов беспилотных летательных аппаратов.

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