0
0
101
НОВОСТИ

Сбитие ракеты ATACMS с помощью С-400 занимает от 30 секунд — замкомандира соединения ПВО

10:32 24.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Процесс сбития ракет ATACMS и Storm Shadow российскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400 занимает от 30 до 90 секунд. Об этом сообщил заместитель командира Крымской дивизии противовоздушной обороны (ПВО) полковник Андрей Т.

«По опыту применения вооружения дивизионом С-400 на сбитие американской баллистической ракеты ATACMS, англо-французской крылатой ракеты Storm Shadow (SCALP-EG) или украинской крылатой ракеты „Нептун“ требовалось в основном от 30 до 90 секунд», — приводятся его слова в тексте, опубликованном в газете «Красная звезда».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:05 24.07.2024
Сырский признал, что Россия обладает преимуществом в технике и снабжении в два-три раза
0
18
11:00 24.07.2024
Патентование изобретений в РФ выросло на 6,9% с начала года — Роспатент
0
20
10:35 24.07.2024
«Хозяин Алтайских гор» теперь в Okko
0
82
10:20 24.07.2024
Украина намерена сорвать планы РФ в Африке - СМИ
0
127
10:05 24.07.2024
МВД ФРГ запретило Исламский центр в Гамбурге и его подразделения
0
132
10:00 24.07.2024
В Одесской области из-за взрывов повреждена припортовая инфраструктура
0
138
09:32 24.07.2024
Экоактивисты нарушили воздушное движение в аэропорту Кёльн/Бонн в ФРГ
0
175
09:20 24.07.2024
Харрис опережает Трампа по уровню поддержки среди избирателей - опрос
0
207
09:05 24.07.2024
В Мелитополе прозвучало три взрыва, были слышны звуки беспилотников
0
270
09:00 24.07.2024
За ночь средства ПВО сбили три украинских БПЛА над Белгородской областью
0
222

Возврат к списку