Сбитие ракеты ATACMS с помощью С-400 занимает от 30 секунд — замкомандира соединения ПВО

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Процесс сбития ракет ATACMS и Storm Shadow российскими зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-400 занимает от 30 до 90 секунд. Об этом сообщил заместитель командира Крымской дивизии противовоздушной обороны (ПВО) полковник Андрей Т.

«По опыту применения вооружения дивизионом С-400 на сбитие американской баллистической ракеты ATACMS, англо-французской крылатой ракеты Storm Shadow (SCALP-EG) или украинской крылатой ракеты „Нептун“ требовалось в основном от 30 до 90 секунд», — приводятся его слова в тексте, опубликованном в газете «Красная звезда».