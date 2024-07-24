Голикова сообщила о снижении потребления алкоголя в России

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потребление алкоголя в РФ в 2009 году составляло почти 14 литров на человека, сейчас показатель снизился почти до 8 литров. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на форуме «Здоровое общество».

«Когда мы начинали [работу в этом направлении ], то потребление алкоголя [в 2009 году] составляло почти 14 литров на человека. Сейчас этот [показатель составляет] чуть более 8 литров», — сказала она на пленарной сессии «Как увеличить продолжительность здоровой и активной жизни?».