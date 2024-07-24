В 2023 году в мире голодал каждый 11-й человек, а в Африке — каждый 5-й — доклад

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число голодающих в мире в 2023 году составляло примерно 733 млн, что соответствует каждому 11-му жителю Земли. На Африканском континенте голодал каждый 5-й житель. Такие выводы содержатся в ежегодном докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) и других гуманитарных специализированных учреждений ООН «Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире» (SOFI).

Согласно докладу, на фоне углубления глобального кризиса число голодающих остается неизменно высоким уже три года подряд. В нем указывается также, что мир отброшен на 15 лет назад, а масштабы недоедания вернулись к показателям 2008–2009 годов. Причем с 2019 года число недоедающих увеличилось примерно на 152 млн.