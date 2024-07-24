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НОВОСТИ

Снятие блокировки с Instagram* Роскомнадзор пока не рассматривает

19:00 24.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскомнадзор в данный момент не рассматривает возможность снятия блокировки с соцсети Instagram* (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«В данный момент не рассматриваем», — сообщили там.

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