Снятие блокировки с Instagram* Роскомнадзор пока не рассматривает

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскомнадзор в данный момент не рассматривает возможность снятия блокировки с соцсети Instagram* (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«В данный момент не рассматриваем», — сообщили там.