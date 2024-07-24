Россельхознадзор запретил транзит по территории РФ продукцию птицеводства из США
20:40 24.07.2024 Источник: Интерфакс
Россельхознадзор с 24 июля 2024 год запретил ввоз продукции птицеводства из США и транзит этой продукции по территории РФ, сообщает издание "Агроэксперт" со ссылкой на письмо ведомства на имя регионального менеджера по Европе, Африке, Ближнему Востоку и Центральной Азии представительства службы инспекции здоровья животных и растений (APHIS) Минсельхоза США при ЕС.
По сути, запрет касается только транзита, поскольку ввоз продукции птицеводства из США ограничен российским продовольственным эмбарго, которое действует с августа 2014 года.
Временные ограничительные меры введены в целях предосторожности, отмечается в письме.
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