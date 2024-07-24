Россельхознадзор запретил транзит по территории РФ продукцию птицеводства из США

20:40 Источник: Интерфакс

Россельхознадзор с 24 июля 2024 год запретил ввоз продукции птицеводства из США и транзит этой продукции по территории РФ, сообщает издание "Агроэксперт" со ссылкой на письмо ведомства на имя регионального менеджера по Европе, Африке, Ближнему Востоку и Центральной Азии представительства службы инспекции здоровья животных и растений (APHIS) Минсельхоза США при ЕС.

По сути, запрет касается только транзита, поскольку ввоз продукции птицеводства из США ограничен российским продовольственным эмбарго, которое действует с августа 2014 года.

Временные ограничительные меры введены в целях предосторожности, отмечается в письме.