США будут сохранять коалицию стран в поддержку Киева и против РФ, утверждает Байден
09:20 25.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден утверждает, что будет сохранять коалицию государств в поддержку Украины и для противодействия России.
Выступая в среду вечером из Овального кабинета Белого дома с телеобращением к согражданам, посвященным решению выйти из предвыборной гонки в США, Байден заявил, что США продолжат «обеспечивать единство коалиции гордых стран», чтобы не допустить победы России в конфликте. «Мы продолжим усиливать НАТО, я сделаю ее более мощной и более единой, чем когда-либо в нашей истории», — сказал президент.
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