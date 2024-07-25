США будут сохранять коалицию стран в поддержку Киева и против РФ, утверждает Байден

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден утверждает, что будет сохранять коалицию государств в поддержку Украины и для противодействия России.

Выступая в среду вечером из Овального кабинета Белого дома с телеобращением к согражданам, посвященным решению выйти из предвыборной гонки в США, Байден заявил, что США продолжат «обеспечивать единство коалиции гордых стран», чтобы не допустить победы России в конфликте. «Мы продолжим усиливать НАТО, я сделаю ее более мощной и более единой, чем когда-либо в нашей истории», — сказал президент.