Дания и Нидерланды поставят Украине до конца лета 14 Leopard 2
11:05 25.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дания и Нидерланды передадут Украине до конца лета партию из 14 танков Leopard 2. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте голландского министерства обороны.
«В прошлом году Нидерланды и Дания закупили 14 танков Leopard 2A4. Это бывшие в употреблении экземпляры, капитально отремонтированные немецкой компанией Rheinmetall. <…> Вчера и сегодня последние два Leopard 2 проходят проверочные испытания перед поставкой. Первые 12 танков уже переданы для отправки. Все 14 танков будут поставлены одновременно до конца лета», — указывается в тексте.
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