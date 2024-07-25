Дания и Нидерланды поставят Украине до конца лета 14 Leopard 2

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дания и Нидерланды передадут Украине до конца лета партию из 14 танков Leopard 2. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте голландского министерства обороны.

«В прошлом году Нидерланды и Дания закупили 14 танков Leopard 2A4. Это бывшие в употреблении экземпляры, капитально отремонтированные немецкой компанией Rheinmetall. <…> Вчера и сегодня последние два Leopard 2 проходят проверочные испытания перед поставкой. Первые 12 танков уже переданы для отправки. Все 14 танков будут поставлены одновременно до конца лета», — указывается в тексте.