0
0
74
НОВОСТИ

Дания и Нидерланды поставят Украине до конца лета 14 Leopard 2

11:05 25.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дания и Нидерланды передадут Украине до конца лета партию из 14 танков Leopard 2. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте голландского министерства обороны.

«В прошлом году Нидерланды и Дания закупили 14 танков Leopard 2A4. Это бывшие в употреблении экземпляры, капитально отремонтированные немецкой компанией Rheinmetall. <…> Вчера и сегодня последние два Leopard 2 проходят проверочные испытания перед поставкой. Первые 12 танков уже переданы для отправки. Все 14 танков будут поставлены одновременно до конца лета», — указывается в тексте.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 25.07.2024
Страны ЕС должны вынудить украинцев вернуться для службы в ВСУ — МИД Польши
0
24
11:20 25.07.2024
ВКС РФ и ВВС Китая провели совместное воздушное патрулирование
0
54
11:00 25.07.2024
Танкер под флагом Филиппин с 1,4 млн литров мазута затонул в Манильском заливе
0
99
10:32 25.07.2024
Путин в Кремле встретился с Асадом
0
172
10:20 25.07.2024
Около 100 боевиков уничтожено ударом «Искандера-М» по месту скопления наемников в Харькове
0
188
10:05 25.07.2024
ХАМАС обвинило Нетаньяху в нежелании договариваться об освобождении заложников
0
186
10:00 25.07.2024
За ночь уничтожены два безэкипажных катера, следовавших к Крыму
0
176
09:32 25.07.2024
Больницы обяжут предоставлять священникам доступ к пациентам для богослужений
0
222
09:20 25.07.2024
США будут сохранять коалицию стран в поддержку Киева и против РФ, утверждает Байден
0
271
09:05 25.07.2024
Ми-28 потерпел крушение в Калужской области в ходе планового полета, экипаж погиб
0
277

Возврат к списку