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Песков призвал дождаться деталей по идее Нетаньяху создать аналог НАТО на Ближнем Востоке

13:20 25.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что сначала следует дождаться деталей озвученной накануне премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху идеи о создании на Ближнем Востоке аналога НАТО, а потом уже делать выводы.

«Нужно понимать детали таких рассуждений господина Нетаньяху, прежде чем что-то заключать», — сказал журналистам представитель Кремля в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать соответствующую инициативу израильского премьера.

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