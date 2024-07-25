ЕК не приняла мер против Киева за блокировку поставок нефти Венгрии и Словакии
16:00 25.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еврокомиссия (ЕК) не приняла никаких мер по ситуации вокруг блокировки Киевом поставок нефти в Венгрию и Словакию, Брюссель продолжает собирать данные, заявил представитель Еврокомиссии Олоф Джилл на брифинге в Брюсселе.
«Я хочу подчеркнуть, что Еврокомиссия изучает факты и комиссия примет решение», — заявил он. Джилл подчеркнул, что по нормам ЕС у Венгрии и Словакии есть запасы нефти на 90 дней, поэтому «их энергобезопасность не находится под угрозой», а за это время «Еврокомиссия примет устраивающее всех решение».
НОВОСТИ
- 15:32 25.07.2024
- США стали империей лжи из-за повсеместного использования дезинформации — МО КНР
- 15:12 25.07.2024
- Украинские новобранцы не хотят воевать - бельгийский телеканал
- 15:00 25.07.2024
- Власти РФ принимают меры для сдерживания инфляции — Песков
- 14:32 25.07.2024
- Имран Хан намерен из тюрьмы баллотироваться на пост канцлера Оксфордского университета
- 14:12 25.07.2024
- Средства ПВО РФ за сутки сбили 52 украинских беспилотника
- 14:00 25.07.2024
- Правительство ФРГ скрывает, кто стоит за подрывом «Северных потоков» — депутат Бундестага
- 13:58 25.07.2024
- Сбер стал победителем премии «Наш вклад» за поддержку нацпроектов
- 13:32 25.07.2024
- Кремль не комментирует переименование площади Европы в Москве
- 13:20 25.07.2024
- Песков призвал дождаться деталей по идее Нетаньяху создать аналог НАТО на Ближнем Востоке
- 13:05 25.07.2024
- НАТО раздула пожар войны в Афганистане, Ираке, Ливии и на Украине — Минобороны КНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать