ЕК не приняла мер против Киева за блокировку поставок нефти Венгрии и Словакии

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) не приняла никаких мер по ситуации вокруг блокировки Киевом поставок нефти в Венгрию и Словакию, Брюссель продолжает собирать данные, заявил представитель Еврокомиссии Олоф Джилл на брифинге в Брюсселе.

«Я хочу подчеркнуть, что Еврокомиссия изучает факты и комиссия примет решение», — заявил он. Джилл подчеркнул, что по нормам ЕС у Венгрии и Словакии есть запасы нефти на 90 дней, поэтому «их энергобезопасность не находится под угрозой», а за это время «Еврокомиссия примет устраивающее всех решение».