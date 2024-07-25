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Дума запрещает рекламу на сайтах экстремистских и нежелательных в РФ организаций

16:12 25.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о запрете распространять рекламу на информационных ресурсах иностранных организаций, признанных в РФ нежелательными, а также на ресурсах организаций, деятельность которых признана экстремистской и запрещена в РФ.

Законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента группой депутатов и сенаторов в июне. Согласно документу в законе «О рекламе» предлагается установить, что распространение рекламы не допускается на информационных ресурсах иностранной или международной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ, а также на ресурсах организации, деятельность которой запрещена в соответствии с законом «О противодействии экстремистской деятельности».

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