CAS отклонил апелляцию российской стороны по делу фигуристки Валиевой
17:00 25.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции Олимпийского комитета России, Федерации фигурного катания на коньках России и фигуристов на решение о перераспределении медалей командного турнира Олимпиады 2022 года из-за дисквалификации Камилы Валиевой. Об этом сообщает пресс-служба CAS.
29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 30 января Международный союз конькобежцев аннулировал результаты спортсменки на Олимпийских играх 2022 года, переместив сборную России в командном турнире фигуристов с первого места на третье.
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