Увеличивается число несовершеннолетних, служащих в Бундесвере — DPA
17:40 25.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число проходящих службу в Бундесвере (ВС ФРГ) несовершеннолетних продолжает расти. За последние пять лет Бундесвер рекрутировал в общей сложности 7 681 несовершеннолетнего, пишет агентство DPA со ссылкой на ответ Минобороны ФРГ на запрос группы Левой партии в Бундестаге.
Самый высокий показатель был зафиксирован в прошлом году: 1 996 новобранцев в возрасте до 18 лет. Годом ранее этот показатель составлял 1 773 человек. По данным Бундесвера, всего в 2023 году было набрано 18 800 солдат.
Добровольная служба в Бундесвере разрешена с 17 лет с согласия родителей. Если бы желающим пришлось ждать до 18-летия, чтобы начать обучение, они оказались бы в невыгодном положении по сравнению с теми, кто начинает свою карьеру в гражданском секторе с того же возраста, полагают в ВС ФРГ. Принятые в Бундесвер в 17 лет освобождены от несения караульной службы и участия в зарубежных миссиях. Оружие такие молодые люди могут использовать только в процессе обучения.
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