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В Бразилии зафиксировали первые в мире случаи смертельного исхода от лихорадки Оропуш

13:20 26.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Две жительницы Бразилии стали первыми в мире жертвами лихорадки Оропуш. Об этом сообщило министерство здравоохранения республики.

Погибли женщины в возрасте до 30 лет из штата Баия на востоке страны. Симптомы заболевания напоминали тяжелую форму лихорадки денге.

Согласно данным ведомства, в 2024 году в 20 штатах Бразилии было зарегистрировано более 7 тыс. случаев инфицирования этим вирусом. До сих пор в научной литературе не было сообщений о случаях смертельного исхода от этой лихорадки.

Вирус Оропуш был идентифицирован в 1955 году в одноименной деревне в Тринидаде и Тобаго — островном государстве на юге Карибского бассейна. Заболевание передается через укусы мокрецов и комаров.

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