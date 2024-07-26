В Бразилии зафиксировали первые в мире случаи смертельного исхода от лихорадки Оропуш
13:20 26.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Две жительницы Бразилии стали первыми в мире жертвами лихорадки Оропуш. Об этом сообщило министерство здравоохранения республики.
Погибли женщины в возрасте до 30 лет из штата Баия на востоке страны. Симптомы заболевания напоминали тяжелую форму лихорадки денге.
Согласно данным ведомства, в 2024 году в 20 штатах Бразилии было зарегистрировано более 7 тыс. случаев инфицирования этим вирусом. До сих пор в научной литературе не было сообщений о случаях смертельного исхода от этой лихорадки.
Вирус Оропуш был идентифицирован в 1955 году в одноименной деревне в Тринидаде и Тобаго — островном государстве на юге Карибского бассейна. Заболевание передается через укусы мокрецов и комаров.
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