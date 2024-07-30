Два беспилотника сбиты в Северной Осетии, жертв нет — Меняйло

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15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два беспилотника сбиты в Моздокском районе Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем телеграм-канале.

«В Моздокском районе отражена атака беспилотников: сбиты два БПЛА. Жертв и разрушений нет», — написал он.