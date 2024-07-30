Госдума приняла закон о легализации майнинга криптовалют в России
16:02 30.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, который легализует в России деятельность по добыче криптовалют. Документ был инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым.
Документ был внесен в Госдуму еще в ноябре 2022 года, в апреле 2024 года в нижнюю палату была внесена его доработанная версия.
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