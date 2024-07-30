Глава Минтранса РФ рассказал о деградации сети автомобильных дорог

18:53 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Состояние федеральной сети автодорог РФ деградирует, в связи с этим необходимо в первую очередь приводить дороги к нормативу, а не строить новые, считает министр транспорта РФ Роман Старовойт.

«К сожалению, по разным причинам мы сейчас видим деградацию федеральной сети в том числе. Региональная тоже, муниципальная еще в более сложном положении находится. Но у нас всегда федеральная сеть была флагманом и ориентиром. К сожалению, с 2020 года мы видим постепенное снижение [качества]», — заявил министр на заседании комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры в Госдуме.