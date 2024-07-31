Депутаты во главе с Володиным внесли в ГД проект о воинской обязанности для новых граждан

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа депутатов Госдумы — представителей всех фракций — во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным внесла на ее рассмотрение законопроект об обязательной воинской обязанности для лиц, приобретающих гражданство РФ. Документ размещен в думской электронной базе.

«Настоящий законопроект разработан в рамках работы комиссии Государственной думы по вопросам миграционной политики и направлен на обязательное исполнение „новыми гражданами“ России конституционной обязанности по защите Отечества», — говорится в пояснительной записке.