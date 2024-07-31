Палестинцы имеют право «наказать исполнителей» убийства Хании — вице-президент Ирана
10:05 31.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы палестинского сопротивления имеют полное право «наказать» организаторов убийства главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Об этом заявил вице-президент уходящего правительства исламской республики Амир Хосейн Газизаде Хашеми.
«Неотъемлемое право фронта сопротивления — как можно скорее прояснить размеры этого преступления и наказать его исполнителей», — написал политик на своей странице в соцсети X.
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