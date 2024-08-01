Путин поручил снизить налоги производителям материалов для радиоэлектроники

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин распорядился снизить ставку налога на прибыль и страховые взносы для предприятий, производящих оборудование и материалы для радиоэлектроники. Соответствующий пункт содержится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений по итогам заседания Совета по науке и образованию.

«Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на применение пониженной ставки по налогу на прибыль и пониженных тарифов страховых взносов для организаций, осуществляющих деятельность по производству специального технологического оборудования, комплектующих изделий и расходных материалов для радиоэлектронной промышленности», — говорится в поручении, адресованном правительству.

Срок исполнения установлен до 1 апреля 2025 года.