Один человек погиб, еще 8 находятся под завалами после обрушения дома в Нижнем Тагиле

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек погиб, восемь находятся по завалами после взрыва и обрушения жилого пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«Предварительно, при обрушении жилого дома погиб один человек, еще восемь находятся под завалами», — сказал собеседник агентства.