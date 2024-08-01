В аэропорту Анкары проведен обмен 26 заключенными между РФ и США — NTV

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и США провели обмен 26 заключенными в аэропорту столицы Турции. Обмен в прямом эфире показал турецкий телеканал NTV, отметив, что для его проведения в Анкару прибыли два самолета из России.[обновлено 17:17]Национальная разведывательная организация Турции (MIT) выступила посредником в проведении самой масштабной за последнее время операции по обмену 26 заключенными из 7 стран. Об этом говорится в заявлении ведомства.

«Наша организация сыграла важную посредническую роль в этой операции — самой масштабной за последнее время. В Анкаре проведен обмен 26 заключенными из 7 стран», — говорится в заявлении.