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НОВОСТИ

Сотрудникам Кремля выезжать за границу не запрещено - Песков

18:20 01.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для сотрудников Кремля нет запрета на выезд за границу, но поездки в недружественные страны исключены из-за опасности.

«За границу — да», — сказал Песков, отвечая на вопрос в ходе интервью радио «Комсомольская правда», ездит ли он зарубеж. «Нет, у нас нет запретов. Есть некоторые ведомства, где есть запреты, у нас запретов нет, но, разумеется, абсолютно исключены какие-то поездки в недружественные страны, потому что это просто опасно», — уточнил он.

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