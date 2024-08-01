Сотрудникам Кремля выезжать за границу не запрещено - Песков
18:20 01.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для сотрудников Кремля нет запрета на выезд за границу, но поездки в недружественные страны исключены из-за опасности.
«За границу — да», — сказал Песков, отвечая на вопрос в ходе интервью радио «Комсомольская правда», ездит ли он зарубеж. «Нет, у нас нет запретов. Есть некоторые ведомства, где есть запреты, у нас запретов нет, но, разумеется, абсолютно исключены какие-то поездки в недружественные страны, потому что это просто опасно», — уточнил он.
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