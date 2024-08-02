70 десантников награждены званием Героя России во время СВО
10:00 02.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
70 военнослужащих Воздушно-десантных войск награждены званием Героя России за время специальной военной операции. Всего же более 71 тыс. десантников награждены государственными наградами, говорится в тексте поздравления командующего ВДВ Михаила Теплинского, размещенного в газете «Красная звезда».
«В целом же Воздушно-десантные войска в ходе специальной военной операции — это 70 Героев России, более 71 тысячи награжденных государственными наградами и свыше 32 тысяч — ведомственными знаками отличия. При этом почти 800 особо отличившихся десантников имеют по четыре, а 3 330 — по три государственные награды», — говорится в тексте поздравления.
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