Среди погибших при обрушении части дома в Нижнем Тагиле двое детей

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое из четырех погибших при обрушении части дома в Нижнем Тагиле — дети. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного Минздрава.

«Двое», — сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос о количестве несовершеннолетних среди пострадавших.