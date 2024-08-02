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НОВОСТИ

Среди погибших при обрушении части дома в Нижнем Тагиле двое детей

11:05 02.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое из четырех погибших при обрушении части дома в Нижнем Тагиле — дети. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного Минздрава.

«Двое», — сказали в пресс-службе, отвечая на вопрос о количестве несовершеннолетних среди пострадавших.

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