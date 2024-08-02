Медведев назвал лицемерием планы Кишинева объявить геноцидом голод 1946–1947 годов

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявление спикера молдавского парламента Игоря Гросу о планах Кишенева признать геноцидом голод на территории Молдавской ССР после Великой Отечественной войны — это лицемерие и издевательство над здравым смыслом. Такую оценку дал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Каким же наглым лицемерным дураком надо быть, чтобы так издеваться над историей и здравым смыслом! Любому мало-мальски образованному человеку известно, в каком состоянии находилась экономика СССР после окончания войны, — напомнил Медведев. — Хотя, по логике придурков типа Гросу, вся страна жировала, и лишь маленькая несчастная Молдавия чахла от голода».