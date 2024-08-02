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НОВОСТИ

Хорватию нельзя считать надежной страной для транзита нефти в Венгрию и Словакию — Сийярто

12:20 02.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Хорватия является ненадежной страной для обеспечения нефтью Венгрии и Словакии после приостановки Киевом транзита топлива из РФ. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Хорватия — просто ненадежная страна для транзита. С начала [конфликта на Украине] они подняли сбор за транзит так, что он в пять раз превышает средний размер по рынку», — написал он на странице в соцсети.

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